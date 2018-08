VfB Stuttgart im DFB-Pokal Tayfun Korkut kein Fan der neu erlaubten Technik

Von red/dpa 16. August 2018 - 17:04 Uhr

„Wir haben genug gute Augen auf der Bank“, sagt Korkut zum möglichen Einsatz von technischen Hilfsmitteln beim DFB-Pokalspiel am Wochenende. Foto: dpa

Beim DFB-Pokal dürfen die Trainer Mobilgeräte für Coaching- und Taktikzwecke nutzen. VfB-Trainer Tayfun Korkut ist nach eigenen Angaben aber kein großer Befürworter davon.

Stuttgart - Trainer Tayfun Korkut vom VfB Stuttgart ist kein großer Fan der bereits im Pokal erlaubten technischen Hilfsmittel. „Ich werde es nicht dran haben. Wir vertrauen unseren Augen“, sagte Korkut am Donnerstag. „Das ist nichts, was uns brutal nach vorne puscht. Wir werden das weiter testen und schauen aber wir haben genug gute Augen auf der Bank, die da genug sehen“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor dem Pflichtspielauftakt gegen Hansa Rostock am Samstag (20.45 Uhr).

Die Trainer dürfen schon im DFB-Pokal am Wochenende Mobilgeräte wie Tablets zur Kommunikation für Coaching- und Taktikzwecke nutzen. Die Gastgeber im Pokal sind allerdings nicht verpflichtet, die dafür notwendige Infrastruktur bereitzustellen.

In der 1. und 2. Bundesliga darf von dieser Spielzeit an auf den Trainerbänken auf technische Hilfsmittel der elektronischen Kommunikation zurückgegriffen werden. Damit erhalten die Chefcoaches die Möglichkeit, während der Spiele mit einem Kollegen des Trainerstabs auf der Tribüne zu sprechen. Zudem sollen die Hilfsmittel ermöglichen, dass im Fall von Verletzungen die Betreuer auf dem Platz sich schneller mit der Trainerbank in Verbindung setzen können und bei verletzten Spielern rascher eine Diagnose erstellt wird.