1 Gegen RB Leipzig ist erneut mit einem vollen Stadion beim VfB zu rechnen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Noch in dieser Woche startet der Verkauf der Eintrittskarten für das VfB-Heimspiel im Pokal, der in unterschiedlichen Phasen ablaufen wird.











Anfang April geht es für den VfB Stuttgart um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals, wenn RB Leipzig in Bad Cannstatt gastiert. Der Ticketverkauf für die Partie startet in Kürze – und läuft in zwei aufeinanderfolgenden Schritten ab.