5 Die Choreo der Jahn-Fans vor Anpfiff der Partie. Foto: StZN/David Scheu

Im Vorfeld der Partie des VfB Stuttgart bei Jahn Regensburg zeigten die Heimfans eine Choreografie, die insbesondere den Gegner adressierte. Wir haben die Bilder.











Pokalspiele unter Flutlicht sind absolute Festtage. Für alle Fußballfans, auch für die des SSV Jahn Regensburg. Bei solchen Anlässen werden gern Choreografien gezeigt. So auch an diesem Abend in der Donaustadt.