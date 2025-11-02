VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Gegner steht fest – Auswärtsspiel für den VfB im Achtelfinale
Sebastian Hoeneß und der VfB sind im diesjährigen Pokalwettbewerb der Titelverteidiger. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter treffen in der Runde der letzten 16 Teams auf den VfL Bochum. Die genaue Terminierung der Partie Anfang Dezember steht noch aus.

Für den VfB Stuttgart steht im DFB-Pokal erneut ein Auswärtsspiel an. Nachdem die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in der zweiten Runde mit 2:0 beim FSV Mainz 05 gewonnen hatte, geht es nun im Achtelfinale zum Zweitligisten VfL Bochum. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Die Bochumer waren in der vergangenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen und taten sich in der laufenden Spielzeit anfangs schwer, sodass Trainer Dieter Hecking gehen musste. Unter dessen Nachfolger Uwe Rösler zeigt der Trend mittlerweile nach oben: Zuletzt holte der VfL in der Liga sieben von neun möglichen Punkten und gewann in der zweiten Pokalrunde auswärts beim Bundesligisten FC Augsburg.

 

In den weiteren Achtelfinal-Duellen treffen unter anderem Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, der 1. FC Union Berlin und der FC Bayern sowie der SC Freiburg und Darmstadt 98 aufeinander. Die Partien finden noch in diesem Jahr unter der Woche am 2. und 3. Dezember (Dienstag und Mittwoch) statt. Die genau Terminierung steht ebenso noch aus wie die Festlegung der Live-Spiele im Free-TV. Der Bezahlsender Sky überträgt in jedem Fall alle Spiele. Anders als in den ersten beiden Runden kommt im Pokal-Achtelfinale auch der Videoassistent zum Einsatz. Für das Weiterkommen ins Viertelfinale zahlt der DFB eine Prämie von knapp 1,7 Millionen Euro.

 