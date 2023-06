Die erste Pokalrunde des diesjährigen DFB-Pokals wurde in Dortmund ausgelost. Sie war wie immer mit Spannung erwartet worden – bei den vielen Amateurclubs, aber auch beim VfB Stuttgart.

Die Schwaben, die in den letzten Jahren sechs Mal in Folge nach Ostdeutschland fahren durften (darunter gleich drei Jahre in Folge zu Hansa Rostock), haben die TSG Balingen als Gegner zugelost bekommen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß tritt auswärts an.

Wann die Partie exakt stattfinden wird, muss erst noch festgelegt werden. Wie alle anderen Partien auch wurde die VfB-Begegnung noch nicht zeitgenau fixiert. Fest steht bisher nur, dass alle 64 Partien der ersten Pokalrunde vom 11. bis 14. August ausgetragen werden.