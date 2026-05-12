VfB Stuttgart im DFB-Pokal: DFB-Pokal-Finale – Vorverkauf fürs Public Viewing gestartet

1 Im vergangenen Jahr feierten die Fans des VfB Stuttgart beim Public Viewing auf dem Schlossplatz. Diesmal gibt es nur ein kleines Public Viewing vor dem Mercedes-Museum. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

15.000 Fans des VfB Stuttgart können das Endspiel im DFB-Pokal beim Public Viewing vor dem Mercedes-Museum verfolgen. Ab sofort gibt es dafür Tickets.











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Erst wurde über ein Public Viewing in der MHP-Arena diskutiert, dann stand gar kein Event zum Finale im DFB-Pokal auf dem Programm – mittlerweile ist klar: In einem überschaubaren Rahmen können Fans des VfB Stuttgart gemeinsam das Endspiel am 23. Mai auch in Stuttgart schauen. Beim Public Viewing vor dem Mercedes-Museum gegenüber dem VfB-Clubgelände können 15.000 Menschen dabei sein.