VfB Stuttgart im DFB-Pokal: 10,9 Millionen – das lukrative Pokaljahr des VfB

Die Stuttgarter haben 2025 das Maximum an Prämien erspielt. Der Betrag steigt aber noch durch Zuschauereinnahmen – auch bei Auswärtsspielen.
Noch ist das Jahr 2025 nicht beendet, mit Blick auf den DFB-Pokal lässt sich aber schon jetzt bilanzieren: Es war ein rundum erfolgreiches für den VfB Stuttgart. Nach all seinen sechs Spielen im Wettbewerb konnte der Bundesligist am Ende jubeln, der sich im Mai in Berlin gegen Arminia Bielefeld zum Titelträger krönte und nun durch das 2:0 im Achtelfinale beim VfL Bochum im Pokal überwintern wird.