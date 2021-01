So schneidet der VfB in der Rangliste ab

11 Diverse Akteure aus dem VfB-Kader tauchen in der aktuellen Kicker-Rangliste auf. Ein Überblick. Foto: Pressefoto Baumann

Seit vielen Jahren ist sie ein Muss für viele Fußballfans – die Rangliste des „kicker“-Fachmagazins. Dieses Jahr erfuhr sie Neuerungen. Neu ist auch, dass VfB-Spieler darin wieder eine größere Rolle spielen.

Stuttgart - Für viele Fußballfans in Deutschland ist die Rangliste des „kicker“-Fachmagazins eine Institution. Kein Wunder, gibt es diese Wertung doch seit 65 Jahren. Seit 1956 wird die Rangliste erstellt. In tagelanger Detailarbeit erstellt die Redaktion in Nürnberg das Ranking und berät mit teils hitzigen Diskussionen, wer wo eingeordnet wird. In dieser Pandemie-geprägten Zeit geschah das erstmals via Videokonferenz.

Für die erste von zwei Ranglisten in diesem Jahr – die Wertung kommt im Halbjahres-Rhythmus – hat die Redaktion einige Neuerungen parat, die zukünftig für die Wertung gelten. So wird die komplett Rangliste auf einen Schlag veröffentlicht, die drei Kategorien („Weltklasse“, „Internationale Klasse“ und „Nationale Klasse“, „Im weiteren Kreis“ gibt es nicht mehr) wurden überarbeitet und mit „Neu auf dem Radar“ wurde eine neue Rubrik eingeführt, in der auch VfB-Spieler auftauchen.

Aufgelistet werden kann ein Spieler dann, wenn er in der Vorrunde mindestens neun vom Fachmagazin benotete Pflichtspieleinsätze vorweisen kann. Aufgeführt werden die Spieler auf der Position, auf der sie die meisten Spiele absolviert haben.

Während in den letzten Jahren die VfB-Spieler in diesem Ranking aufgrund der sportlichen Situation des Clubs wenn überhaupt nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben, sind die Weiß-Roten nun deutlich prominenter vertreten. Wir haben uns die Winter-Rangliste genau angeschaut und zeigen auf, wo die VfB-Stars eingeordnet sind.