Der frühere VfB-Torhüter Timo Hildebrand hat sich in einem Interview an den Stuttgarter Abstiegskampf vor 21 Jahren erinnert – und an die harte Hand von Trainer Felix Magath.















Stuttgart - Der Druck ist derzeit immens rund um den VfB Stuttgart, der zehn Spieltage vor Saisonende als Vorletzter am Tabellenende der Bundesliga festhängt. Der frühere Stuttgarter Torhüter Timo Hildebrand kennt diese Situation ziemlich gut – er hat all das in der Saison 2000/2001 als junger Stuttgarter Keeper hautnah selbst miterlebt, als das Team nur ganz knapp dem Abstieg entging.

Hauptverantwortlich für die Trendwende war seinerzeit aus Hildebrands Sicht die Verpflichtung von Trainer Felix Magath, den der Verein im Februar 2001 als Feuerwehrmann in höchster Not an den Wasen geholt hatte. Magath habe das Team „wirklich da rausgepeitscht, mit großer Disziplin“, sagte der Meister-Torhüter von 2007 im Gespräch mit dem Wettanbieter „Better Collective“.

Felix Magath arbeitete mit Druck beim VfB

Auf Nachfrage bestätigte der heute 42-Jährige, dass Magath „auf jeden Fall Angst und Schrecken verbreitet und mit Druck gearbeitet“ habe. Diese harte Hand sei wichtig gewesen auf dem Weg zum Klassenverbleib und fehle womöglich heute ein wenig.

Zugleich schränkte Hildebrand ein, dass die damalige Situation mit der heutigen nur bedingt vergleichbar sei: „Vielleicht ist es aber auch gar nicht mehr umsetzbar in der heutigen Zeit, mit den heutigen Spielern. Die Frage ist ja auch immer, wie lange funktioniert so etwas und wie lange folgt dir eine Mannschaft auf so einem Niveau.“

Bei Bayern München habe Magath mit seiner harten Linie auch nur zwei Jahre lang Erfolg gehabt: „Auf Dauer waren es dann eher Trainer wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel, die eine Mannschaft hinter sich vereinen und damit besser gefahren sind.“

