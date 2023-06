1 Mit voller Wucht: Konstantinos Mavropanos (links) vom VfB Stuttgart stemmt sich gegen den Kölner Stürmer Anthony Modeste. Foto: imago/Herbert Bucco

Will der VfB Stuttgart die Elf von Steffen Baumgart besiegen, muss er nicht nur Torjäger Anthony Modeste stoppen. Denn eine Analyse zeigt Überraschendes – braucht es deshalb wieder die Bayern-Taktik?









Auf den VfB Stuttgart kommt wieder ein Sturmhoch zu. Wie schon in München in der Vorwoche. Doch diesmal nähert es sich aus dem Westen. Man kann es Toni nennen, weil die Fans des 1. FC Köln ihren Lieblingsfußballer so rufen. Anthony Modeste steht bei den Rheinländern im Zentrum des Sturms. Um ihn herum dreht sich alles im Angriffsspiel der Rheinländer.