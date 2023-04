1 Tobias und Wolfgang Fessler (von links) drücken den Roten die Daumen. Foto: privat

Sollte der VfB Stuttgart den Klassenverbleib doch noch schaffen, könnte die Whiskyflasche der Fessler-Mühle aus Sersheim einen Ehrenplatz in der Vitrine der Fans bekommen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Mal ehrlich: So richtig gut sieht es für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in der Endphase der Saison nicht aus. Aber gerade jetzt zählt die Treue. Das sagen sich jedenfalls Tobias und Wolfgang Fessler. Beide betreiben in Sersheim im Kreis Ludwigsburg in ihrer Mühle eine Whiskydestillerie. Für die Roten haben sie eine Spezialedition mit etwa 1000 Flaschen kreiert.

Whisky auch für Popband Pur

Ob es das Tabellenschlusslicht noch aus dem Keller schafft, bewegt derzeit alle Fans. Abgesehen davon hatten die Fesslers schon länger vor, einen VfB-Whisky auf den Markt zu bringen. „Wir liegen vor den Toren Stuttgarts und sind selbst VfB-Fans“, sagt Seniorchef Wolfgang Fessler. Er widmete Whiskyeditionen bisher unter anderem der Bietigheimer Popband Pur sowie dem Wacken-Musikfestival. Ins VfB-Stadion schaffe man es jedoch nur selten. „Auf unserem Hof gibt es immer viel zu tun, und wir bespielen am Wochenende noch eine Kleinkunstbühne.“

Ein Happy-End wie nach dem erlösenden 2:1-Sieg im Vorjahr über den 1. FC Köln wünschen sich die beiden Mühlenbetreiber, doch Wolfgang Fessler, selbst Judosportler und Vorsitzender des Leichtathletikvereins sowie des Museumsvereins in Sersheim, kann nicht in die Glaskugel schauen. Die Lage? „Der VfB braucht eine Kehrtwende.“ Da komme es nicht nur auf den Einzelnen, sondern auf die ganze Mannschaft an. In einem ist sich Fessler aber sicher: „Sollte der VfB es schaffen, bekommt der Whisky in mancher Fanvitrine sicher einen Ehrenplatz.“

Whisky beim Abschied von Pellegrino Matarazzo

Im Falle eines Abstiegs eigne sich die „mettermalt VfB Stuttgart Whisky Sonderedition“ aber auch als Wermutstropfen, erklärt der Unternehmer, der in seiner Mühle etwa 20 Angestellte beschäftigt hat. Traurige Momente hat der Fußball-Bundesligist in dieser Saison schon zur Genüge durchlebt – einen davon übrigens mithilfe eines Whiskys: den Abgang des Trainers Pellegrino Matarazzo. Einem Pressebericht zufolge soll der damalige Sportdirektor Sven Mislintat mit dem Trainer ein letztes langes, aber gutes Gespräch geführt haben: bei einem Drink mit dem wohlschmeckenden Alkohol.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Mislintat äußert sich erstmals nach Matarazzo-Aus Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Cheftrainer Pellegrino Matarazzo. Nun hat sich Sportdirektor Sven Mislintat geäußert.

Was für einen Whisky bei der Matarazzo-Entlassung getrunken wurde, ist nicht überliefert. Mit Blick auf schottische oder irische Gebrannte plagen Wolfgang Fessler jedoch keine Minderwertigkeitskomplexe. „Wir produzieren sehr gute Ware.“ Das zeige sich darin, dass sogar Schotten regelmäßig zum Kauf in die Mühle kämen. „Es waren ja die Kelten, die das Whiskybrennen von hier nach Schottland gebracht haben“, sagt der Landwirt mit einem Augenzwinkern.

Eine Lizenz zum Destillieren erlangten die Fesslers nach dem Tod eines Feuerwehrkameraden vor etwas zehn Jahren. Zuvor hatten die Sersheimer bereits einen Teil ihres Getreides in einer Schnapsbrennerei abgegeben. „Wir haben uns in den 1980er Jahren erstmals mit Whisky beschäftigt und waren seitdem oft in Schottland und Irland“, erzählt der Seniorchef. Es komme vor allem darauf an, sich beim Brennen Zeit zu nehmen und auf die Details im Fass zu achten. Die Getreidequalität müsse stimmen – die Fesslers nehmen nur Dinkel, Hafer und Roggen aus eigenen Landen. Und schließlich müsse die Fassführung stimmen. Das heißt, das 63-prozentige Destillat müsse zum Holz der Fässer mit etwa 225 Litern passen.

Der VfB-Whisky zum Preis von 39,90 Euro schmecke relativ mild und nach Vanille, so Fessler. Er sei in zwei Lembergerfässern der Hessigheimer Felsengartenkellerei gereift. Man muss auch nicht gleich 204 Flaschen bestellen. Diese Menge erhielt der Golfer Wade Ormsby, als er vor zwei Jahren bei den Scottish Open an einer Bahn ein Ass spielte. Vielleicht ein gutes Omen für den VfB?

Wie schottisch ist Sersheim?

Verbindung

Tobias Fessler, Juniorchef der Sersheimer Fessler-Mühle, amtiert als Präsident des Württembergischen Whiskyclubs mit etwa 5000 Mitgliedern. Der Club unterhält schon seit vielen Jahren Kontakt zur Ortschaft Glencoe im Westen Schottlands. Der Ort ist bekannt wegen eines politisch motivierten Massakers im Februar 1692.

Engagement

In der Nähe von Glencoe liegt inmitten der Highlands ein einzigartiges Naturreservat. Für den Erhaltung setzen sich die Highland Titles aus Glencoe ein. Im Januar übergab der Verband dem Pur-Sänger Hartmut Engler ein Stück Land und ernannte ihn zum Lord. Die Schotten sind zu Gast beim 6. Glencoe Swabian Whiskyday am 1. Juli im Hof der Sersheimer Mühle.