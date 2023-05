1 Hatte eine erfolgreiche Zeit beim VfB Stuttgart: Felix Magath Foto: dpa/Andreas Gora

Felix Magath räumt seinem Ex-Verein VfB Stuttgart gute Karten im Abstiegskampf ein. Nach dem Labbadia-Aus wirke die Mannschaft geschlossener. Für einen Konkurrenten sieht der einstige Meistercoach schwarz.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der frühere Meistertrainer Felix Magath räumt seinem Ex-Klub Hertha BSC im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga keine großen Chancen mehr ein. „Fast alle haben die Berliner schon abgeschrieben, auch für mich ist Hertha so gut wie abgestiegen“, schrieb Magath, der den Hauptstadt-Klub in der vergangenen Saison in der Relegation vor dem Gang in die Zweitklassigkeit bewahrt hatte, in seiner Kolumne für den kicker.