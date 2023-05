24 Kann es nicht fassen: Omar Marmoush vergibt auch gegen Borussia Dortmund eine Großchance. Foto: Baumann

Gegen Borussia Dortmund lässt Stuttgarts Offensivspieler Omar Marmoush erneut eine Großchance ungenutzt. Wie ordnet sein Trainer die mangelhafte Chancenverwertung ein?









Für Omar Marmoush dürfte diese Szene ein ziemlich unschönes Déjà-vu gewesen sein: Wie schon in der vergangenen Woche beim Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld lief der Offensivspieler des VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Borussia Dortmund über die rechte Seite völlig frei auf das gegnerische Tor zu (23.). Und wie in Bielefeld scheiterte er, ohne dass der Torhüter eingreifen musste. Während der Schuss des 23-Jährigen in Ostwestfalen links am Tor vorbei gerollt war, versuchte es Marmoush gegen den BVB mit einem Heber – der landete aber nicht im Tor, sondern darüber.