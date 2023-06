1 Bei Trainer Frank Fahrenhorst und der U21 des VfB Stuttgart ist einiges in Schieflage geraten. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Es ehrt Frank Fahrenhorst, dass sich der Trainer des VfB Stuttgart II trotz der Misserfolgsserie vor sein Team stellt und sich selbst reflektiert. Ob es was gebracht hat, wird sich im Schlüsselspiel gegen FK Pirmasens zeigen.









Stuttgart - Wenn es derzeit etwas Positives im Zusammenhang mit dem Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II gibt, dann ist es der Blick auf die Drittligatabelle. Es sieht ganz danach aus, dass kein Team Gefahr läuft, in die Regionalliga Südwest abzusteigen. Die theoretisch dafür in Frage kommenden Clubs 1. FC Kaiserslautern, SV Waldhof Mannheim, 1. FC Saarbrücken und SV Wehen Wiesbaden sind in der oberen Tabellenhälfte zu finden, und auch Aufsteiger SC Freiburg II hat als Tabellen-Elfter ein Elf-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz. Bleibt das Bild so bis zum Saisonende, dann werden aus der Regionalliga Südwest nur vier Teams absteigen. Selbst bei einem Drittliga-Absteiger würde sich die Zahl nicht erhöhen. Im schlimmsten Fall hätten sechs Mannschaften aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga runter müssen.