VfB Stuttgart II: Vor Drittliga-Generalprobe – weitere zeitgenaue Ansetzungen

1 Chefcoach Markus Fiedler (re.), Assistent Oliver Barth: Am Sonntag steigt die Generalprobe für den Drittligastart. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die U21 des VfB Stuttgart bestreitet an diesem Sonntag gegen Zweitligist SSV Ulm 1846 die Generalprobe vor dem Drittligastart. Die Spieltage drei bis acht sind nun auch fix terminiert.











Fußball-Drittligist VfB Stuttgart II befindet sich in der heißen Phase der Vorbereitung auf die am 3. August (16.30 Uhr) mit der Partie bei Hansa Rostock beginnenden Saison. Unter der Woche mussten drei Spieler neben dem Training noch Aufgaben beim Drittliga-Medientag erfüllen – Kapitän Dominik Nothnagel, Leo Münst und Bejamin Boakye waren mit von der Partie. An diesem Sonntag (14 Uhr) findet für die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler im zwischen Leutkirch und Memmingen gelegenen Aitrach die Generalprobe statt, die es in sich hat: Es geht gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball.