VfB Stuttgart II unterliegt Viktoria Köln: Rückschlag für Fiedler-Team im Kampf gegen Abstieg

8 Nicolas Sessa und der VfB II am Boden – doch im Kampf gegen den Abstieg ist sechs Spieltage vor Schluss noch alles drin. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

In einem ausgeglichenen Drittligaspiel entscheiden am Ende Kleinigkeiten. Der VfB Stuttgart II unterliegt vor 650 Zuschauern in Großaspach dem FC Viktoria Köln mit 1:2 – und muss nun in Unterhaching punkten.











Heimniederlage für den VfB Stuttgart II im Kampf gegen den Abstieg aus der dritten Liga: Die Elf von Trainer Markus Fiedler unterlag vor 650 Zuschauern in Großaspach Viktoria Köln mit 1:2 (1:1). „Die Niederlage tut weh. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Mannschaften wenig geschenkt haben und in dem Kleinigkeiten entschieden haben“, sagte Fiedler.