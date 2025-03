VfB Stuttgart II unterliegt VfL Osnabrück: Fiedler-Team verspielt Führung

8 Max Herwerth (re.) schoss ein Tor, machte ein starkes Spiel, konnte die Niederlage des VfB II aber nicht verhindern. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das tut weh im Kampf gegen den Abstieg. Der 45 Minuten lang klar überlegene VfB Stuttgart II verspielt nach einem zu passivem Auftritt in der zweiten Halbzeit die Führung gegen den VfL Osnabrück und verliert mit 1:2.











Link kopiert



Rückschlag für den VfB Stuttgart II im Kampf gegen den Abstieg aus der dritten Liga: Nach drei Heimsiegen in Serie setzte es gegen den VfL Osnabrück ein 1:2 (1:0). Vor 1312 Zuschauern in Großaspach brachte Innenverteidiger Max Herwerth (19) bei seinem Startelfdebüt die U21 mit 1:0 in Führung (13.). Nach seinem Sonntagsschuss am Dienstagabend in den Winkel verpasste es das vor der Pause klar überlegene Team von Trainer Markus Fiedler gegen einen behäbigen VfL die Führung auszubauen.