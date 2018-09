VfB Stuttgart II Trainer Kienle freut die Entwicklung

Von Gerd Piffath 02. September 2018 - 17:39 Uhr

VfB-II-Trainer Marc Kienle: Die Richtung stimmt. Foto: Baumann

Abgänge, viele verletzte Spieler: Trainer Marc Kienle hat beim Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II keine leichte Aufgabe zu bewältigen. Das 2:0 gegen den TSV Steinbach macht aber Mut.

Stuttgart - Zweiter Heimsieg für Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II: Vor 263 Zuschauern im Robert-Schlienz-Stadion gewann die Mannschaft von Trainer Marc Kienle gegen den TSV Steinbach verdient mit 2:0 (0:0). Die Tore erzielten in Oliver Wähling (70.) und David Tomic (88.) zwei Neuzugänge. Wähling war vor der Saison vom Karlsruher SC gekommen, Tomic vom 1. FC Kaiserslautern. „Das war ein sehr intensives Spiel gegen eine echte Männerschaft“, sagte Kienle, dessen Mannschaft sehr strukturiert auftrat. Entsprechend zufrieden zeigte sich der Coach: „Ich bin mit der Weiterentwicklung der Mannschaft sehr zufrieden.“

Starker Lukas Kiefer

Ein Sternchen verdiente sich Lukas Kiefer. Der Mittelfeldspieler lief als alleiniger Sechser viele Lücken zu. Auch der bundesligaerfahrene Tobias Werner machte eine ordentliche Partie und blickte nach den erfolgreichen 90 Minuten gegen das Team von Trainer Matthias Mink („Uns hat die Verbissenheit gefehlt“) optimistisch in die Zukunft: „Wir wollen nun eine Serie zu starten.“ Weiter geht es für den VfB II an diesem Samstag (14 Uhr) bei Mainz 05 II, am 16. September (14 Uhr) kommt der SV Waldhof ins Gazistadion.

Aufstellung

VfB II: Kastenmeier – Allgaier, Suver, Rios Alonso, Grözinger – Kiefer – Almeida Morais (87. Toptic), Werner, Wähling (90. Bux), Tomic (89. Nussbaumer) – Kopacz.