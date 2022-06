1 VfB-II-Trainer Frank Fahrenhorst reist mit einem 19-Mann-Kader zum ersten Testspiel. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II legt an diesem Freitag mit seinem ersten Vorbereitungsspiel gegen den FC Augsburg II los. Trainer Frank Fahrenhorst testet dabei auch drei mögliche Neuzugänge.















Link kopiert

Das erste geplante Testspiel beim FC Schalke 04 II fiel wegen eines Coronafalls im Team des VfB Stuttgart II aus. Nun geht die Premiere für den Fußball-Regionalligisten an diesem Freitag (18 Uhr) in Meßkirch über die Bühne. Es geht gegen den Bayern-Regionalligisten FC Augsburg II. Mit 17 Feldspielern und zwei Torhütern reist das Team von Trainer Frank Fahrenhorst zu der Partie in den Landkreis Sigmaringen an.

Julian Kudalla, Lukas Laupheimer, Raul Paula, Lukas Sonnenwald und Neuzugang Patrick Kapp (Viktoria Berlin) befinden sich noch in der Aufbauphase und kommen nicht zum Einsatz. Anrie Chase, der japanische U-21-Nationalspieler, steigt nach seiner Teilnahme am Asia-Cup erst mit Beginn der zweiten Trainingsphase am 11. Juli ein.

Mit dabei im ersten Vorbereitungsspiel sind dagegen die drei Gastspieler Nick Lockermann (SpVgg Greuther Fürth II), Adrien Koudelka (FC Augsburg II) und Jean-Pierre Longonda (LOSC Nille). Für zwei weitere fehlt noch die Freigabe. Es wird sich also personell noch etwas tun. „Das ist ein dynamischer Prozess“, sagt Fahrenhorst. Ob er auch auf die begehrten Talente Mohamed Baroudi und Konrad Riehle vom Stadtrivalen Stuttgarter Kickers ein Auge geworfen hat? „Ich kenne die Spieler, aber mir ist nichts bekannt“, lautet die Antwort des VfB-Trainers. Zumal sich Baroudi inzwischen ohnehin für den Regionalligisten SGV Freiberg entschieden hat.

Vorbereitungsspiele

24. Juni (18 Uhr) in Meßkirch: VfB II – FC Augsburg II.

2. Juli (14 Uhr) in Dorfmerkingen: SF Dorfmerkingen – VfB II.

13. Juli (19 Uhr) in Oberensingen: TSV Oberensingen – VfB II.

16. Juli (14 Uhr) in Echterdingen: Calcio Leinfelden-Echteringen – VfB II.

23. Juli (12 Uhr) in Tauberbischofsheim: VfB II – Kickers Offenbach.

30. Juli (14 Uhr): eventuell gegen TSG Balingen.