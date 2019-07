So startet der VfB II in die Oberliga

1 Das Trainerduo Tobias Rathgeb und Paco Vaz (v.l.) hat den VfB II übernommen. Foto: Pressefoto Baumann

Der Spielplan der Oberliga Baden-Württemberg ist bekannt – wir zeigen, wie der VfB Stuttgart II starten wird.

Stuttgart - Noch steckt der VfB Stuttgart II mitten in der Saisonvorbereitung, doch die neue Runde wirft bereits ihre Schatten voraus. Nach dem Abstieg müssen die „Kleinen Roten“ nun in der Oberliga Baden-Württemberg ran. Die Klasse, einst die dritthöchste im deutschen Spielbetrieb, hält jede Menge lokale Duelle bereit – so spielen beispielsweise auch Freiberg, Bissingen, Göppingen, Reutlingen und Pforzheim in dieser Liga.

Auch ein echtes Stadtderby wird es in dieser Runde geben. Die Stuttgarter Kickers, letzte Saison in der Relegation am direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga gescheitert, spielen ebenfalls in der Oberliga. Das Stadtderby wartet am 15. Spieltag. Es wird am Samstag, 9. November, um 14 Uhr im Gazistadion auf der Waldau angepfiffen, die Blauen haben Heimrecht. Wir zeigen, wie der VfB II in die Runde starten wird – mit einer Übersicht der ersten zehn Spieltage.

Samstag, 3. August, 15.30 Uhr | VfB Stuttgart II vs. FC Nöttingen, Robert-Schlienz-Stadion

Samstag, 10. August, 15 Uhr | SV Oberachern vs. VfB Stuttgart II, Sportplatz Oberachern

Samstag, 17. August, 15.30 Uhr | VfB Stuttgart II vs. TSV Ilshofen, Robert-Schlienz-Stadion

Samstag, 24. August, 15.30 Uhr | FC 08 Villingen vs. VfB Stuttgart II, MS Technologie-Arena

Samstag, 31. August, 15.30 Uhr | VfB Stuttgart II vs. 1. FC Rielasingen-Arlen, Robert-Schlienz-Stadion

Samstag, 7. September, 14.30 Uhr | Freiburger FC vs. VfB Stuttgart II, Contempo-Stadion

Samstag, 14. September, 14 Uhr | 1. Göppinger SV vs. VfB Stuttgart II, Stadion SV Göppingen

Samstag, 21. September, 15.30 Uhr | VfB Stuttgart II vs. SV Linx, Robert-Schlienz-Stadion

Samstag, 28. September, 15.30 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union vs. VfB Stuttgart II, Pichterich Rasen

Samstag, 6. Oktober, 15 Uhr | VfB Stuttgart II vs. FV Ravensburg, Robert-Schlienz-Stadion