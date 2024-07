VfB Stuttgart II: So lief das Testspiel beim 1. FC Saarbrücken

Markus Fiedler war alles andere als unzufrieden: „Wir haben in den ersten 45 Minuten ein tolles Spiel gemacht. Dies gibt uns Mut für die kommenden Aufgaben und zeigt uns, dass wir auch einem absoluten Topteam der dritten Liga Paroli bieten können“, sagte der Trainer des Fußball-Drittligisten VfB Stuttgart II nach dem 1:2 (1:1) gegen den 1. FC Saarbrücken.

Mittelfeldspieler Luan Simnica hatte die U21 der Weiß-Roten mit einem 16-Meter-Schuss mit 1:0 in Führung gebracht (18.). „Zu Beginn hatten wir vielleicht etwas zu viel Respekt, doch dann haben wir uns in das Spiel hineingearbeitet und es absolut ausgeglichen gestaltet“, sagte Fiedler. Für den Saarbrücker Ausgleich sorgte ein in der Region bekannter Mittelfeldspieler: Sebastian Vasiliadis traf zum 1:1 (29.). Der 26-Jährige spielte früher für die TSG Backnang und den VfR Aalen und war vor der Runde von Hansa Rostock ins Saarland gewechselt.

Noch drei Wochen Zeit

Den 2:1-Siegtreffer für das FCS-Team von Trainer Rüdiger Ziehl erzielte Julian Günther-Schmidt nach einer Stunde. „Hintenraus haben wir, bedingt auch durch die Wechsel, etwas den Spielfluss verloren, jetzt gilt es an den Stellschrauben weiterzuarbeiten“, sagte der VfB-Coach, dem bis zum Pflichtspielauftakt noch drei Wochen Zeit für den Feinschliff bleiben.

Zwei Testspiele stehen vor dem Drittligastart am 3. August (14 Uhr) bei Hansa Rostock noch an: Am 20. Juli (12 Uhr) bei Regionalligist FC-Astoria Walldorf und am 28. Juli (14 Uhr) in Aitrach gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball.

Aufstellung VfB II

Seimen – Amaniampong, Nothnagel, Reichardt (65. Suver) – Barth (Maurice Boakye), Münst (65. Krasniqi), Simnica (65. Lüers), Groiß (46. Laupheimer), Hanashiro (65. Schumann), Benjamin Boakye – Sankoh (46. Bujupi).