VfB Stuttgart II: So blickt Markus Fiedler auf den Re-Start in der Regionalliga

So blickt Markus Fiedler auf den Re-Start in der Regionalliga

1 Will die bestmögliche Tabellenplatzierung: Markus Fiedler. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart II und Trainer Markus Fiedler starten am Wochenende in die Restrunde. Für die Zweitvertretung der Schwaben gilt es, eine Ergebnisdelle auszuwetzen.











„Das hat natürlich keinem gefallen. So wollten wir nicht in die Pause gehen. In dem Spiel sind wir nicht an unser Limit gekommen“ – Markus Fiedler, Trainer des VfB Stuttgart II, zeigt sich immer noch dezent angefressen, wenn er an die 1:2-Niederlage gegen den FSV Frankfurt denken muss, mit der sich seine Mannschaft in die rekordverdächtig lange Winterpause von rund zwölf Wochen verabschiedet hat. Beide Spiele davor reichte es jeweils nur zu einem Punkt und genau diese sieben verlorenen Punkte sind es, denen man jetzt nachtrauert und die es aufzuholen gilt. Spitzenreiter Stuttgarter Kickers ist bereits acht Punkte vor Fiedlers Mannschaft notiert.