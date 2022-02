8 Keine fünf Minuten nach seiner Einwechslung macht Jayden Bennetts (re.) den Siegtreffer für die U21 des VfB und wird von seinen Mitspielern (Noah Ganaus, li.) bejubelt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Glück, das den Profis derzeit fehlt, hat die U21 des VfB Stuttgart gegen FK Pirmasens. Dank eines Treffers von Jayden Bennetts aus spitzem Winkel kurz vor Schluss reicht es im Schlüsselspiel gegen den Abstieg zu einem schmeichelhaften 2:1-Sieg.















Stuttgart - Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff war deutlich spürbar. Und einer bekam besonders viel Umarmungen und Schulterklopfer ab: Jayden Bennetts. Mit seinem Tor fünf Minuten vor Schluss stellte der 20-jährige Engländer den so wichtigen 2:1(1:0)-Sieg des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II gegen FK Pirmasens sicher.

„Es es war eine Achterbahn der Gefühle. Am Ende war es wichtig für uns, drei Punkte zu erzielen. Ob verdient oder nicht, ist mir relativ egal, denn in unserer Situation zählt vor allem dieses Erfolgserlebnis“, sagte Trainer Frank Fahrenhorst.

Es war ein glücklicher Dreier für seine Mannschaft durch ein glückliches Siegtor. Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Bennets wollte eigentlich flanken, doch aus spitzem Winkel flog der Ball ins Tor.

Ardestani versiebt Großchance

Zuvor hatte Pirmasens zweimal die Chance, in Führung zu gehen. Die größte Möglichkeit vergab Arman Ardestani frei vor VfB-Keeper Florian Schock (75.). Besser hatte es Pirmasens in der 53. Minute gemacht, als Leon Ampadu Wiafe zum 1:1-Ausgleich traf. Danach verlor der VfB seine Linie. „Der Kopf fängt wieder an zu rattern“, sagte Fahrenhorst und spielte auf die jüngsten Misserfolge des Teams im Tabellenkeller an.

Schipplock trift

Vor der Pause hatte der VfB das Spiel unter Kontrolle und ging früh durch Kapitän Sven Schipplock (9.) auf Vorarbeit des agilen Lilian Egloff in Führung. Nach einer halben Stunde konnten sich die Weiß-Roten bei Keeper Schock bedanken, dass nicht schon in dieser Phase der Ausgleich fiel. Der 20-Jährige hielt einen Foulelfmeter von Dennis Krob. Innenverteidiger Clinton Mola hatte den Strafstoß verursacht, als er sich anfängerhaft und ohne Not bei Yannick Griess im Strafraum aufstützte.

Am Ende aber ging alles gut und der VfB schöpft mit dem ersten Sieg seit dem 27. November 2021 (2:0 gegen Rot-Weiß Koblenz) neuen Mut im Kampf gegen den Abstieg. Weiter geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Bahlinger SC.

Aufstellung VfB II

Schock – Landu (81. Bennetts), Mola, Nothnagel, Celebi (81. Littig) – Coordes (46. Polster), Ahamada, Hetemi, Tibidi – Egloff (72. Ganaus), Schipplock (72. Eyibil).

