Es geht bereits wieder los für den VfB Stuttgart II. Knapp einem Monat nach dem letzten Pflichtspiel in der Regionalliga Südwest nimmt die Stuttgarter U21 den Trainingsbetrieb wieder auf. Den Leistungstests am Donnerstag und Freitag folgt der Aufgalopp auf dem Platz an diesem Sonntag. Früher dran war nur die U17 mit dem neuen Trainer Jan Kirchhoff, die bereits seit Mittwoch wieder trainiert. Kirchhoff folgt auf Markus Fiedler, der nun die U21 verantwortet.