1 Dirigierte den VfB II auch im Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II. Foto: Baumann

Regionalligist VfB Stuttgart II hat den Test gegen Bayern-Regionalligist SpVgg Greuther Fürth mit 4:0 gewonnen. Trainer Frank Fahrenhorst setzte auf eine neue Abwehrformation.

Stuttgart - Es war letzte Test gegen einen externen Gegner vor dem Start der Fußball-Regionalliga am ersten September-Wochenende – und den hat der VfB Stuttgart II gut bestanden: Gegen den Bayern-Regionalligisten SpVgg Greuther Fürth II gab es auf dem VfB-Gelände ein 4:0 (1:0). Die Tore für die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst erzielten Falko Michel (38. und 80.), der Neuzugang aus der U19 des SC Freiburg, sowie Joel Richter (57.) und der erst 17 Jahre alte A-Junioren-Spieler Frederik Schumann (90.) auf Vorarbeit von Badstuber.

Holger Badstuber (31) spielte diesmal 90 Minuten durch. Der Ex-Nationalspieler, der zuletzt bei Inter Miami gehandelt wurde, zeigte eine souveräne Vorstellung, brachte Ruhe ins Team und dirigierte seine Mitspieler aus dem Abwehrzentrum heraus. Der VfB II agierte gegen die Franken in einer Dreierkette. Neben Badstuber spielten Routinier Marc Stein (35) und Manuel Kober (21) in der Abwehr. Nicht mit von der Partie war Marcel Sökler (29). Der Torjäger hatte sich am vergangenen Samstag im Testspiel gegen den Bayern-Regionalligisten FV Illertissen (4:1) eine starke Rippenprellung zugezogen. Sein Einsatz beim Regionalligastart am 5. September (12.30 Uhr) daheim gegen Mitaufsteiger KSV Hessen Kassel ist fraglich. Auch Innenverteidiger Matej Maglica, der Neuzugang vom Oberligisten 1. Göppinger Sportverein, fehlte gegen Greuther Fürth II wegen Adduktorenproblemen.

„Ich habe immer betont, dass alle Spieler wichtig sind und das haben sie heute bewiesen. Zehn Tage vor dem ersten Pflichtspiel kann ich mit dem Test und mit dem Ergebnis gut leben. Wir haben wieder vier Tore geschossen, so soll das sein“, sagte Fahrenhorst. „Wir haben in einer anderen Grundordnung gespielt, aber das gehört zur Ausbildung dazu, wir müssen variabel sein. Wir haben mutig gespielt, hatten anfangs mit dem extremen Angriffspressing der Fürther leichte Probleme, doch vor allem in der zweiten Hälfte waren wir deutlich besser und hatten ein klares spielerisches Übergewicht.“ An diesem Samstag findet noch ein internes Testspiel gegen das U-19-Team statt. Eine Woche später beginnt der Punktspielernst.

Aufstellung VfB II:

Schock – Kober, Badstuber, Stein – Richter, Mistl, Michel, Alberico (46. Reuter), Kleinhansl – Pasalic (65. Schumann), Hollerbach (60. Hummel).