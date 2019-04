1 Andreas Hinkel soll den VfB II vor dem Abstieg retten. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II steht in der Regionalliga Südwest mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte. Wir berichten über die Partie gegen die TSG Hoffenheim II im Liveticker.

Stuttgart - Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt nur zwei Punkte. Doch das ist schon die einzig positive Nachricht für den Bundesliga-Nachwuchs des VfB Stuttgart. Der Regionalligist steht nach nur einem Sieg aus den letzten 20 Spielen tabellarisch mit dem Rücken zur Wand da.

Der neue Trainer Andreas Hinkel soll nun die Wende schaffen. Bisher stand er in einem Spiel an der Seitenlinie, beim 0:0 gegen die TSG Balingen in der Vorwoche. Gegen die TSG Hoffenheim II soll nun der erste Sieg her. Wir sind vor Ort und tickern live ab 14 Uhr an diesem Sonntag.