VfB Stuttgart II gegen Waldhof Mannheim Liveticker: Stuttgart verteidigt leidenschaftlich - 0:0 zur Pause

Von red 16. September 2018 - 10:00 Uhr

Marc Kienle empfängt mit dem VfB Stuttgart II den SV Waldhof Mannheim. Foto: Pressefoto Baumann

An diesem Sonntag ist die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart im Einsatz. Gegner in der Regionalliga Südwest ist Tabellenführer SV Waldhof Mannheim. Wir tickern live.

Stuttgart - Es läuft derzeit bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Das Team von Marc Kienle ist seit drei Spielen in der Regionalliga Südwest ohne Niederlage. Doch nun wartet eine echte Herausforderung auf den gegenwärtigen Tabellen-Siebten.

Mit dem SV Waldhof Mannheim gastiert der Spitzenreiter in Degerloch; die Kurpfälzer haben im bisherigen Saisonverlauf sieben ihrer acht Partien gewonnen und wollen den Vorsprung weiter ausbauen. Zuletzt war der SVW dreimal in Folge in den Aufstiegsspielen zur dritten Liga gescheitert. „Es wird interessant sein zu sehen, wie sich meine junge Mannschaft schlägt“, sagt Coach Marc Kienle und freut sich auf die Begegnung mit dem Tabellenführer. „Wir wollen uns mit den Besten messen.“

Wir begleiten die Partie der Regionalliga Südwest im Liveticker. Spielbeginn im Stadion auf der Waldau ist an diesem Sonntag um 14 Uhr.