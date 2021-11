13 Trainer Frank Fahrenhorst bringt Lilian Egloff gegen Elversberg nach elfmonatiger Verletzungspause. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Torwart Nicolas Glaus hält dem VfB Stuttgart II in der Fußball-Regionalliga ein 0:0 gegen das Spitzenteam SV Elversberg fest. Neben dem Punktgewinn gab es noch eine erfreuliche Rückkehr.















Stuttgart - Es war ein 0:0 der besseren Sorte: In einem abwechslungsreichen Regionalligaspiel trennten sich der VfB Stuttgart II und die SV Elversberg vor 200 Zuschauern torlos. „Ich bin sehr zufrieden, wie wir gegen dieses Spitzenteam aufgetreten sind. Die Mannschaft hat den Matchplan gut umgesetzt, wir können mit dem Ergebnis sehr gut leben“, sagte VfB-Trainer Frank Fahrenhorst, auch wenn er einräumen musste: „Nach Punkten sieht es derzeit nicht so rosig aus.“ In der Tat: Es war das fünfte Unentschieden in Serie. Da es davor zwei 1:2-Niederlagen gesetzt hatte, wartet die U21 des VfB nun schon seit sieben Spielen auf einen dreifachen Punktgewinn.

Torwart Nicolas Glaus hielt für den VfB den Punkt fest. Der 19-jährige Schweizer, von der U21 des FC Basel gekommen, parierte unter anderem einen umstrittenen Handelfmeter gegen Israel Suero Fernandez (24.). Verursacht hatte den Strafstoß Innenverteidiger Matej Maglica, der am Samstag sein Bundesligadebüt gegen Arminia Bielelfeld gefeiert hatte. Danach vergaben Richard Weil und Alou Kuol vor 200 Zuschauern auf Platz eins zwei gute Chancen für den VfB. Nach der Pause hatte das SVE-Team von Ex-Kickers-Coach Horst Steffen ein Chancenplus – doch es blieb bei der gerechten Nullnummer. Erfreulich aus VfB-Sicht: Offensivmann Lilian Egloff (19) feierte nach elfmonatiger Verletzungspause in der zweiten Halbzeit sein Comeback.

Weiter geht es für den VfB II am kommenden Sonntag (14 Uhr) bei den von Sreto Ristic trainierten Offenbacher Kickers – und damit wartet ein weiteres Spitzenteam auf die Elf von Frank Fahrenhorst. Wir haben Fotos vom Duell VfB – SVE in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!

Aufstellung VfB II

Glaus – Stein, Nothnagel, Maglica, Celebi (90. Cisse) – Kudala (87. Perreira), Michel, Bazzoli, Polster – Weil (61. Egloff), Kuol (87 Kopf).