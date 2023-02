Klarer Sieg in der Generalprobe

6 Noah Ganaus (links) traf zum 1:0 im Testspiel. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat seine Generalprobe vor dem Restrundenstart gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 gewonnen, womöglich aber teuer erkauft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der VfB Stuttgart II hat seine Generalprobe gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 (1:0) gewonnen.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 Warum der VfB wieder an sich selbst glaubt Der VfB Stuttgart geht die Herausforderung auf Schalke mit neuem Selbstbewusstsein an – und hat an diesem Samstag die Chance, gleich mehrere Negativserien zu beenden.

Im Stadion des Polizeisportvereins begann die erste Halbzeit ereignisarm. Erst die Verletzung von Patrick Kapp heizte die Atmosphäre auf. Der Abwehrspieler musst nach einem Knacks im Knie, der auch für die Zuschauer gut zu hören war, mit Verdacht auf Kreuzbandriss in die Kabine abtransportiert werden. Marvin Schuster ersetzte Kapp gut, auf dem Platz wurde es dagegen ruppig. Viele kompromisslos geführte Zweikämpfe beschäftigten das Schiedsrichtergespann. Noah Ganaus veredelte die Stuttgarter Überlegenheit zur 1:0-Führung, gleichzeitig der Pausenstand.

Wieder um Punkte geht es ab dem 3. März

Nach der Pause setzte der VfB II nach. Die Abwehr beherrschte das Geschehen, Ball und Gegner. Marco Wolf (55.) legte nach einem Großaspacher Abwehrfehler das 2:0 nach. Trainer Frank Fahrenhorst zeigte sich zufrieden. „Wir waren defensiv jederzeit Herr der Lage und haben gegen eine gut organisierte Oberliga-Mannschaft nichts zugelassen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir offensiv noch mutiger zwischen den Linien agiert hätten.“

Wieder um Punkte geht es für die Mannschaft von Frank Fahrenhorst ab dem 3. März. Am Abend (19 Uhr) geht es im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim gegen die TSG Hoffenheim II. Das erste Heimspiel steigt dann am 12. März. Um 14 Uhr ist der FC Rot-Weiß Koblenz zu Gast.