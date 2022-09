1 Die VfB-Spieler bejubeln den späten Ausgleich von Joker Noah Ganaus. Foto: Imago/Eibner//Wolfgang Denkinger

Der VfB Stuttgart II baut seine Mini-Serie in der Fußball-Regionaliga aus. Durch den späten Treffer von Noah Ganaus reicht es in Koblenz zu einem 1:1. Steigerungspotenzial gibt es in Sachen Effizienz.















Link kopiert

Ob der Ausgleichstreffer des Ex-Reutlingers Noah Ganaus in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand verdient war? „Mehr als verdient, weil wir allein in der ersten Halbzeit zwölf Torchancen hatten und die Mannschaft immer an sich geglaubt hat“, antwortete Frank Fahrenhorst, der Trainer des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II, nach der Partie vor 310 Zuschauern beim FC Rot-Weiß Koblenz. Die Gastgeber waren durch Thilo Töpken (39.) in Führung gegangen. Die U21 der Weiß-Roten drängte auf den Ausgleich, der dann kurz vor dem Abpfiff gelang. Durch den Punktgewinn blieb der VfB II zum vierten Mal in Serie unbesiegt. Die bisher einzige Saisonniederlage hatte es am ersten Spieltag beim Bahlinger SC gegeben.

Entsprechend positiv fiel Fahrenhorsts kleines Zwischenfazit aus: „Wir können mit unserem Saisonstart sehr zufrieden sein, jetzt müssen unsere vielen jungen Spieler noch lernen, effizienter zu werden – vorne und hinten.“ Routinier Sven Schipplock soll nach seinen muskulären Problemen in dieser Woche wieder ins Training einsteigen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es dann daheim gegen den FSV Frankfurt.

Aufstellung VfB II

Hornung – Nothnagel, Kapp (63. Chase), Bazzoli – Hoppe (75. Okada), Boziaris, Laupheimer (87. Sonnenwald), Weik – Kudala (63. Gerezgiher) – Kuol, Drakas (63. Ganaus).