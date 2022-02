1 Lilian Egloff (re.) war an allen drei Toren für das Team von Trainer Frank Fahrenhorst im Test gegen 08 Bissingen beteiligt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Stuttgart - Wieder ging es gegen einen Oberligisten, wieder gab es ein 3:2. Dem knappen Erfolg gegen den SGV Freiberg ließ der Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II nun das selbe Resultat gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen folgen. An allen drei Toren der spielstarken U21 gegen den FSV war Lilian Egloff beteiligt. Das 1:0 (8.) steuerte der 19-Jährige selbst bei. Beim zweiten Treffer durch Falko Michels Foulelfmeter (11.) wurde er zuvor im Strafraum zu Fall gebracht. Das 3:0 (31.) durch Manuel Polster bereitete Egloff vor.

„Nach der klaren Führung haben wir dem starken Gegner zu viele Chancen ermöglicht“, kritisierte Trainer Frank Fahrenhorst. Diese nutzte das Team von Trainer Markus Lang durch Filimon Gerezgiher (39., Elfmeter), der in der Winterpause um ein Haar zum VfB II gewechselt wäre, und Alexander Götz (79.). „Defensiv haben wir zwar ein paar Mal Lehrgeld bezahlt, aber insgesamt hatten wir ein Chancenplus, leider aber die besten Möglichkeiten ausgelassen“, sagte Bissingens Sportlicher Leiter Oliver Dense.

Fahrenhorst richtet nun den vollen Fokus auf den Punktspiel-Wiederbeginn am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenzweiten 1. FSV Mainz 05 II. „Wir stehen vor einer herausfordernden Situation in der Liga, aber ich bin zuversichtlich. Wir haben in den Testspielen sehr viele Chancen herausgespielt, aber auch zu viele Gegentore kassiert“, sagte der VfB-Coach. Fraglich ist gegen Mainz der Einsatz von Innenverteidiger Dominik Nothnagel, der zuletzt positiv auf Corona getestet wurde.

Schock – Landu, Bazzoli, Suver, Coordes – Rekdahl, Michel – Eroglu, Egloff, Polster – Schipplock.