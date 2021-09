6 Der VfB Stuttgart wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart II siegt in einem nervenaufreibenden Spiel mit 4:2 gegen den TSV Schott Mainz. Über die drei Punkte freut sich Coach Fahrenhorst. Aber er vermisst Grundtugenden bei seiner Mannschaft.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart II setzt erneut ein Ausrufezeichen in der Fußball-Regionalliga: Das Team von Trainer Frank Fahrenhorst hat sein erstes Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz mit 4:2 gewonnen.

Nach dem Sieg beim Spitzenreiter Mainz 05 II in der vergangenen Woche setzt die U21-Mannschaft des VfB Stuttgart den Erfolgstrend weiter fort. Die Tore für die VfB-Youngster erzielten Thomas Rekdal (14. Minute), Julian Kudala (35. Minute), Dominik Nothnagel (57. Minute) und Kevin Grimm (82. Minute).

Warum der Coach trotz des Siegs hadert

VfB-Coach Frank Fahrenhorst zeigte sich trotz des Sieges unzufrieden mit dem Spiel. Er bemängelte in Teilen der Partie eine falsche Körperhaltung, mangelnde Körperlichkeit und unzureichende Zweikampfführung seines Teams. Der Coach wörtlich: „Wir fliegen durch die Luft, um es mal salopp zu sagen. Wir ziehen da den Kürzeren, weil wir nicht die Überzeugung haben.“ Auch „unnötige Fouls“ machten die Laune des Nachwuchstrainers nicht besser. „Diese körperliche Härte, diese Aggressivität sein Tor zu verteidigen, das ist nicht immer sichtbar.“ Der Trainer kündigte an: Viel Basisarbeit mit der Mannschaft steht jetzt auf dem Trainingsplan.

Fahrenhorst zeigt sich doch noch milde

Am Ende zeigte der Coach Fahrenhorst aber dennoch etwas milder: „Ich freue mich innerlich über die drei Punkte, weil es sich die Jungs am Ende des Tages verdient haben. Aber wir haben nicht mit dieser Konstanz und Klarheit gespielt, was eine Voraussetzung ist, um irgendwann mal in den Profibereich zu kommen“. Auch während der Partie zeigte sich der Coach engagiert an der Seitenlinie. Ab der 65. Minute sei ihm allerdings die Puste ausgegangen, sagte der VfB-Coach mit einem Augenzwinkern.