9 Zweikampf zwischen Hoffenheims zweifachen Torschützen Fisnik Asllani und VfB-Mittelfeldspieler Lukas Laupheimer (re.). Foto: Baumann/Volker Müller

Wie schon gegen Eintracht Trier kommt Regionalligist VfB Stuttgart II nach einem schnellen 0:2-Rückstand zurück, doch gegen die TSG 1899 Hoffenheim II reicht es nur zu einem 3:3.















Link kopiert

Erstes Unentschieden für den VfB Stuttgart II in dieser Fußball-Regionalligasaison. Nach einer Niederlage und zwei Siegen gab es im unterhaltsamen Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II ein 3:3 (2:2).

Wie schon zu Hause gegen Neuling Eintracht Trier (4:2), als der VfB II nach sieben Minuten mit 0:2 zurückgelegen war, verschlief die U21 auch gegen die Bundesligareserve aus dem Kraichgau den Start komplett. Individuelle Stellungsfehler in der Hintermannschaft führten zu zwei Gegentoren durch Bambase Conte (3.) und Fisnik Asllani (5.).

Gute Moral

Wie gegen Trier bewies die Elf von Trainer Frank Fahrenhorst, die ohne den kranken Julian Kudala und den angeschlagenen Marco Wolf antrat, aber auch diesmal eine glänzende Moral. Beim Anschlusstreffer kam dem VfB II allerdings ein kapitaler Ballverlust von TSG-Spieler Justin Che zu Gute: Jannis Boziaris konnte allein aufs Tor zulaufen und traf zum 1:2 (14.). Auch für das 2:2 (27.) zeichnete Boziaris, der Neuzugang aus der U19 des FC Astoria Walldorf, verantwortlich. Dem Ausgleichstreffer war eine schöne Kombination über Mattis Hoppe und Charalampos Babis Drakas über die rechte Seite vorausgegangen.

Bazzolis starker Kopfball

Nach der Pause gelang dem VfB nach ausgeglichenem Verlauf in der 65. Minute das 3:2. Nach einer Ecke von Boziaris schraubte sich Luca Bazzoli am Höchsten und traf per Kopf. Doch Hoffenheim schlug durch Asllani zurück – 3:3 (73.). Wie schon bei den ersten beiden Gegentreffern hatte im VfB-Strafraum zu große Unordnung geherrscht. In der Nachspielzeit vergab der eingewechselte Filimon Gerezgiher die Chance zum Siegtreffer für die Weiß-Roten. Es blieb bei der insgesamt gerechten Punkteteilung. „Riesenkompliment an meine Mannschaft, wie sie gegen diesen starken Gegner zurückgekommen ist und sogar in Führung ging, die wir leider nicht verteidigen konnten“, sagte Fahrenhorst. „Dass uns individuelle Fehler den Sieg kosteten ist schade, gehört aber zum Entwicklungsprozess unserer jungen Spieler.“

Weiter geht es für die U21 des VfB am kommenden Samstag (14 Uhr) beim FC Rot-Weiß Koblenz.

Aufstellung VfB II

Hornung – Aidonis, Awoudja (46. Kapp), Nothnagel – Hoppe, Laupheimer (79. Griebsch), Bazzoli, Weik (83. Okada) – Drakas (79. Chase), Boziaris (67. Gerezgiher)– Ganaus.