VfB Stuttgart II gegen TSG Balingen 2:2: Ein Unentschieden, mit dem keiner so richtig zufrieden ist

Ein Unentschieden, mit dem keiner so richtig zufrieden ist

7 Laufduell zwischen Balingens Sascha Eisele (li.) und Moussa Cisse vom VfB II. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

So richtig zufrieden ist am Ende keiner. Die TSG Balingen bringt im Kampf gegen den Abstieg nach einem 2:0-Vorsprung den Sieg nicht über die Zeit, der VfB Stuttgart II hätte am Ende seiner Aufholjagd sogar mehr als das 2:2 erreichen können.











Als die 90 Minuten im Robert-Schlienz-Stadion zu Ende waren, ließen sich mehrere Spieler beider Mannschaften enttäuscht auf den Boden fallen. Das zeigt: Mit dem 2:2 (0:1) am Sonntag zwischen dem VfB Stuttgart II und der TSG Balingen konnte keiner so richtig gut leben. Die Balinger verspielten vor den 600 Zuschauern einen 2:0-Vorsprung und hätten im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Regionalliga eigentlich drei Punkte dringend benötigt. Der VfB II vergab in der Nachspielzeit den Siegtreffer und verlor damit zwei weitere Zähler auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. Der Rückstand beträgt elf Spieltage vor Saisonende zehn Zähler. „Aufgrund der verschlafenen ersten Halbzeit und dem 0:2-Rückstand müssen wir – auch wenn es schwer fällt – mit dem Punkt zufrieden sein“, sagte VfB-Trainer Markus Fiedler.