VfB Stuttgart II gegen Kickers Offenbach Liveticker: VfB II unterliegt mit 2:4

Von red 27. Oktober 2018 - 10:00 Uhr

Trainer Marc Kienle und der VfB Stuttgart II hatten etwas gut zu machen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II traf am 15. Spieltag der Regionalliga Südwest die Kickers aus Offenbach. Wir haben vor Ort und live getickert.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart II hat letztes Wochenende überraschend beim bis dato Tabellenletzten SC Hessen Dreieich verloren und verhalf den Hessen dazu, die Rote Laterne abzugeben. Stark ersatzgeschwächt zwar – doch es steht außer Frage, dass die „kleinen Roten“ etwas gut zu machen haben.

Die Möglichkeit dazu bot sich an diesen Samstag. Ab 14 Uhr trat die Mannschaft von Marc Kienle gegen Kickers Offenbach an. Beide Mannschaften trennten vor der Partie vier Punkte und sechs Plätze in der Regionalliga Südwest, Offenbach hatte die Favoritenrolle inne. Der Spielverlauf in unserem Liveticker.