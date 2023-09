Stuttgarter Kickers und VfB Die Gründe für das Stuttgarter Fußballhoch in der Regionalliga

VfB II Erster, Kickers Zweiter – nach fünf Spieltagen führen die beiden Lokalrivalen die Tabelle an. Was sind die Gründe für das Stuttgarter Fußballhoch in der Regionalliga? Können sich die Teams oben halten?