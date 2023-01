14 Villingens Torwart Felix Sippel hält den Ball, dreimal war er dagegen bei Torabschlüssen von VfB-II-Stürmer Noah Ganaus machtlos. Foto: Baumann/Julia Rahn

Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II gewann den ersten Test des Jahres gegen den FC 08 Villingen nach zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten mit 6:1. Mit einem Spieler wurde unterdessen der Vertrag aufgelöst.















Differenzierter hätte die Analyse von Trainer Frank Fahrenhorst nach dem 6:1 (1:1) im ersten Testspiel des Jahres gegen den FC 08 Villingen nicht ausfallen können: „Nach der Pause waren wir viel präsenter, aktiver gegen den Ball und haben viele hohe Balleroberungen zu Toren genutzt“, sagte der Coach des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II. Mit der ersten Halbzeit war er dagegen gar nicht zufrieden: „Da haben wir früh unsere Linie verlassen und waren vorne und hinten nicht konsequent genug.“

Die schwache Vorstellung in den ersten 45 Minuten war aber nicht der Grund, warum Fahrenhorst zur Pause sämtliche zehn Feldspieler austauschte. Der Blockwechsel war von vornherein so geplant. Durch ein Eigentor des ehemaligen Kickers-Spielers Ibrahima As Diakite war der VfB in Führung gegangen (6). Zwei Minuten später glich der Oberligist durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tevfik Ceylan aus.

Das neue VfB-Team sorgte in der zweiten Halbzeit schnell für klare Verhältnisse: Ein Doppelschlag in der 48. Minute von Marco Wolf und Noah Ganaus brachte die 3:1-Führung. Nach gut einer Stunde erhöhten Sven Schipplock (61.) und Ganaus (63.) auf 5:1. Mit seinem dritten Treffer stellte der Ex-Reutlinger Ganaus den 6:1-Endstand her.

Am kommenden Samstag steht das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Dann geht es um 14 Uhr für die U 21 zum von Ex-Nationalspieler Miroslav Klose trainierten österreichischen Erstligisten SCR Altach. Dabei gibt es dann auch ein Wiedersehen mit dem vom VfB an das Klose-Team ausgeliehenen Offensivmann Alexis Tibidi.

Vertragsauflösung mit Gerezgiher

Aufgelöst hat der VfB dagegen den Vertrag mit Filimon Gerezgiher (früher FSV 08 Bietigheim-Bissingen). Der schnelle Mann für die Außenbahn kam in der Regionalliga nur zu sechs Kurzeinsätzen. Er steht vor einem Wechsel zu Ligarivale SGV Freiberg.

Aufstellung VfB II

Erste Halbzeit Hornung – Chase, Kapp, Cissé – Okada, Laupheimer, Meyer, Weik – Boziaris, Drakas – Sonnenwald.

Zweite Halbzeit Hornung – König, Landu, Schuster – Hoppe, Bazzoli, Hetemi, Griebsch – Wolf, Schipplock – Ganaus.

Winterfahrplan VfB II

SCR Altach – VfB II (Samstag, 21. Januar, 14 Uhr), FC Augsburg II – VfB II (Samstag, 28. Januar, 14 Uhr), VfB II – Bahlinger SC (Samstag, 11. Februar, 14 Uhr), TSG Backnang – VfB II (Samstag, 18. Februar, 14 Uhr), VfB II – SG Sonnenhof Großaspach (Freitag, 24. Februar, 14 Uhr).