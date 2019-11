1 Marcel Sökler soll den VfB zum Sieg schießen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Nachwuchs des VfB Stuttgart will in der Oberliga Baden-Württemberg in der Tabelle weiter Boden gutmachen. Ob dem Vaz-Team ein Sieg gegen Pforzheim gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker:

Stuttgart - Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart trifft am Samstag um 15.30 Uhr im Robert-Schlienz-Stadion in der Oberliga auf den 1. CfR Pforzheim. Für die Elf von Paco Vaz ein echter Härtebrocken – immerhin hat das Team aus der Goldstadt, die momentan auf dem neunten Platz steht, in der Tabelle nur zwei Punkte Rückstand auf den VfB und könnte mit einem Sieg an den Schwaben vorbeiziehen.

Zuletzt gelang dem CfR in der Fremde ein 6:0-Kantersieg gegen Aufsteiger 1. FC Rielasingen-Arlen. Dann folgte zu Hause jedoch eine bittere 1:2-Niederlage gegen den SSV Reutlingen. Der VfB möchte derweil an seine gute Leistung vom vergangenen Wochenende in Sandhausen (3:0-Sieg) anknüpfen und mit einem Erfolg weiter Druck auf Tabellenführer Göppinger SV machen.

Wie sich die Vaz-Elf gegen den 1. CfR Pforzheim schlägt, können Sie in unserem Liveticker (inklusive Videohighlights vom Spiel), den wir in Zusammenarbeit mit dem Amateurfußballportal FuP.net anbieten, verfolgen.