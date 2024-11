VfB Stuttgart II: Fiedler-Elf feiert wichtigen Heimsieg gegen Waldhof Mannheim

Viel Rauch waberte schon vor Anpfiff aus dem Gästebereich des Großaspacher Fautenhau. Mit Blau und Schwarz nebelten die Fans von Waldhof Mannheim die Arena bei ihrem Auftritt beim VfB Stuttgart II kurzzeitig ein. Doch es war viel Rauch um nichts. Die Gäste legten trotz einiger großer Namen im Kader einen weitestgehend harmlosen Auftritt hin, der VfB II hingegen zeigte sich abgeklärt und effektiv.

Die erste Großchance nutzte Thomas Kastanaras zur Führung, auch das 2:0 durch Leo Münst legte der Stürmer auf. Zwei astreine Kontertore nach schnellem Umschalten. Katanaras, der damit seine Scoringquote in dieser Saison nahezu verdoppelte (steht jetzt bei fünf Scorerpunkte in 15 Spielen), zeigte sich insgesamt agil, war ein ständiger Unruheherd. „Thomas hat ein gutes Spiel gemacht. Er war sehr fleißig und man hat richtig gesehen, wie gut ihm das Tor getan hat“, kommentierte Fiedler.

19 Punkte auf der Habenseite

Vor 2386 Zuschauern bot sich nach Wiederbeginn ein etwas anderes Bild. Offenbar hatte es in der Waldhof-Kabine mächtig gerappelt in der Pause. Stuttgart musste eine starke Anfangsviertelstunde der Gäste überstehen. Erst danach gewannen die Weiß-Roten wieder etwas mehr an Spielanteilen. Die Gäste blieben in der Partie, ein ums andere Mal war Keeper Dennis Seimen gefragt, der viel abzuräumen hatte. Letztendlich brannte aber nichts mehr an, eine wirklich hochkarätige Torchance verzeichnete der Waldhof nicht. „Das war ein hochverdienter Sieg von uns“, bilanzierte Fiedler.

Der VfB II steht nun mit 19 Punkten auf Rang 15 und trifft in den nächsten drei Spielen auf die weiteren direkten Konkurrenten aus Essen, Dortmund und Aachen. „Wir wollen jetzt Form und Schwung mitnehmen und bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich holen“, so der Trainer weiter.

Der VfB II spielte mit: Seimen - Amianampong, Groiß, Nothnagel, Meyer (77. Schumann) - Mack, Simnica - Münst, di Benedetto (90.+1 Herwerth), Boakye (68. Reichardt) - Kastanaras (77. Bujupi)