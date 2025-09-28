VfB Stuttgart II: „Ein Lehrgeldtag“ in Cottbus
Der VfB (links Yanik Spalt) hatte in Cottbus (rechts Tolcay Cicergi) einen schweren Stand. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Die Stuttgarter verlieren deutlich mit 0:5 in der Lausitz. Die Chance auf Wiedergutmachung kommt bereits am Dienstag.

Bitterer Abend für die U21 des VfB Stuttgart: Die Mannschaft von Trainer Nico Willig fand bei Energie Cottbus nicht zu ihrem Spiel und verlor letztlich mit 0:5 (0:2). „Auch in der Höhe verdient“ sei die Niederlage gewesen, so Willig, der unter anderem zu viele Ballverluste im letzten Drittel monierte. Nach dem frühen Rückstand in der 5. Minute durch Erik Engelhart fielen die weiteren Treffer für den früheren Erstligisten vor 10.000 Zuschauern in regelmäßigen Abständen.

 
Richtet den Blick nach vorne: Nico Willig Foto: IMAGO/Fotostand

„Es ist ein Lehrgeldtag für meine extrem junge Mannschaft, die heute zu grün aufgetreten ist“, sagte Willig, „vielleicht ist es gut, wenn man mal richtig auf die Mütze bekommt, das kann lehrreich sein.“

Durch die Niederlage in der Lausitz hat der VfB in der dritten Liga elf Punkte aus acht Spielen auf dem Konto. Die Chance auf Wiedergutmachung kommt bereits an diesem Dienstag, wenn der VfB um 19 Uhr in Großaspach den SV Wehen Wiesbaden empfängt. Und Trainer Willig betont: „Da wollen wir versuchen, ein anderes Gesicht zu zeigen.“

 