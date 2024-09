VfB Stuttgart II: Die U21 geht mit 0:4 in Cottbus baden

Die U21 geht mit 0:4 in Cottbus baden

1 Mittelfeldspieler Lukas Laupheimer muss mit der U21 des VfB in Cottbus eine Niederlage hinnehmen. Foto: /imago/Weiland

Der VfB Stuttgart II kommt beim FC Energie Cottbus überhaupt nicht in die Zweikämpfe – und verliert mit 0:4. Für das nächste Drittligaspiel am Dienstag gegen Arminia Bielefeld will das Team von Markus Fiedler die richtigen Lehren aus dieser Schlappe ziehen.











Die Saison in der dritten Liga ist für den VfB Stuttgart II weiterhin ein Auf und Ab. Nach dem 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den FC Ingolstadt setzte es nun für das Team von Trainer Markus Fiedler in der Lausitz eine empfindliche Niederlage: Denn im Stadion der Freundschaft ging die U21 des VfB beim ehemaligen Erstligisten FC Energie Cottbus mit 0:4 (0:2) unter.