VfB Stuttgart II: David Tritschler überzeugt bei Startelf-Debüt

1 David Tritschler wechselte im Sommer vom Freiburger FC zum VfB. Foto: Baumann

Sommer-Neuzugang David Tritschler trifft bei seiner Startelf-Premiere für den VfB II in Bahlingen doppelt. Dennoch reicht es beim 3:3 nicht zum Sieg.











Zum Ende der englischen Woche musste sich die Regionalliga-Mannschaft des VfB II mit einem 3:3 (2:1) beim Bahlinger SC zufrieden geben. Sommer-Neuzugang David Tritschler brachte den VfB bei seinem Startelf-Debüt früh mit einem Doppelpack in Führung (11./20.). In der Folge kamen die Südbadener jedoch besser ins Spiel und drehten die Partie. Nach einer Stunde lag die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler plötzlich mit 2:3 in Rückstand. Der VfB steckte jedoch nicht auf und kam durch einen abgefälschten Schuss von Raul Paula (75.) noch zum verdienten Ausgleich. In der Schlussphase hatten die Gäste die besseren Chancen auf den Sieg.