Erst 0:1, dann 4:1 – und am Ende gewinnt der VfB Stuttgart II in der Fußball-Regionalliga gegen den TSV Steinbach Haiger mit 4:3. Damit nutzt die Elf von Trainer Markus Fiedler vor dem Derby bei den Kickers die Patzer des Spitzenduos.

Der VfB Stuttgart II meldet sich im Aufstiegsrennen zur dritten Liga zurück: Durch das 4:3 (0:1) gegen den TSV Steinbach Haiger beträgt der Rückstand auf die Stuttgarter Kickers vier Spieltage vor Schluss nur noch vier Punkte. Auf die TSG 1899 Hoffenheim II sind es sogar nur noch zwei Zähler. Dennoch war VfB-Trainer Markus Fiedler nach dem Schlusspfiff sogar etwas enttäuscht: „Trotz des Sieges überwiegt fast schon der Frust darüber, dass wir den sicher geglaubten Erfolg leichtfertig aufs Spiel gesetzt haben. Das ist in die Kategorie unnötig einzuordnen.“

Steinbach war vor 300 Zuschauern im Schlienzstadion durch Marvin Jung (3.) in Führung gegangen. Nach der Pause drehte die U21 der Weiß-Roten auf. Dejan Galjen (46., 55., 62.) erzielte drei Tore und hat damit 19 Saisontreffer auf seinem Konto, der eingewechselte Jordan Meyer (50.) traf einmal. Aus dem 4:1 wurde aber noch ein 4:3, da Ertan Hadjdaraj noch zweimal für die Hessen traf (79./90.). Kurios: Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte der VfB in Überzahl getroffen, da TSV-Einwechselspieler Arif Güclü sein Trikot in der Kabine vergessen hatte.

Durch den dreifachen Punktgewinn geht der VfB II mit neuem Mut in das mit Spannung erwartete kleine Stadtderby am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen die Blauen aus Degerloch. „Auch bedingt durch die Niederlage der Kickers, haben wir jetzt eine Situation, die es uns ermöglicht, ein Spitzenspiel eben auch mit tabellarischer Bedeutung auszutragen, darüber freuen wir uns. Das wird ein geiles Spiel.“

Aufstellung VfB II

Seimen – Kapp, Herwerth, Reichardt (75. Cisse) – Hoppe, Ulrich (75. Boziaris), Laupheimer (25. Meyer), Paula (75. Münst), Drakas – Galjen, Raimund (65. Simnica).

Restprogramm

Stuttgarter Kickers

(30 Spiele, 59 Punkte, plus 29 Tore): VfB Stuttgart II (Heimspiel, 27. April, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf (Auswärtsspiel, 5. Mai, 14 Uhr), SGV Freiberg (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), FC 08 Homburg (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

TSG 189 Hoffenheim II

(30 Spiele, 57 Punkte, plus 38 Tore): TSV Schott Mainz (Heimspiel, 27. April, 14 Uhr), Bahlinger SC (Auswärtsspiel, 4. Mai, 14 Uhr), FSV Frankfurt (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), VfB Stuttgart II (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

VfB Stuttgart II

(30 Spiele, 55 Punkte, plus 23 Tore): Stuttgarter Kickers (Auswärtsspiel, 27. April, 14 Uhr), VfR Aalen (Heimspiel, 5. Mai, 14 Uhr), Eintracht Frankfurt II (Auswärtsspiel, 11. Mai, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II (Heimspiel, 18. Mai, 14 Uhr).