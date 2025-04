VfB Stuttgart II bei der SpVgg Unterhaching: Der VfB II ist nach dem 2:2 „am Boden zerstört“

1 Großer Ärger nach verpasster Großchance: Mo Sankoh vom VfB II hadert in Haching. Foto: www.imago-images.de/Jenni Maul

Was für eine bittere Pille: Der VfB II führt in Unterhaching bis in die Nachspielzeit hinein – ehe das Drama bei der Spielvereinigung seinen Lauf nimmt.











Die Nachspielzeit bei der SpVgg Unterhaching werden die Beteiligten des VfB Stuttgart II nicht so schnell vergessen. Das Team von Markus Fiedler führte im Drittligaspiel am Samstag mit 2:1. In der ersten Minute der besagten Nachspielzeit sprintete der eingewechselte Mo Sankoh aufs Tor zu, hatte die Entscheidung gegen den Tabellenletzten auf dem Fuß und setzte den Ball aus 16 Metern an die Latte. Und zwei Minuten später gab es dann die bittere Pille: Lenn Jastremski glich für die Spielvereinigung aus und raubte dem VfB damit zwei Punkte im Kampf gegen den Abstieg.