1 Trifft nicht mehr nur im Training: VfB-II-Neuzugang Marcel Sökler. Foto: Baumann

Marcel Sökler kommt beim VfB Stuttgart II erstmals von Beginn an zum Einsatz – und bedankt sich gegen den harmlosen SV Linx mit drei Toren. Bereits am Mittwoch geht es nach Reutlingen.

Stuttgart - Bei der verdienten 0:2-Niederlage vor einer Woche bei Spitzenreiter 1. Göppinger Sportverein hatte die Tormaschine des Fußball-Oberligisten VfB Stuttgart II gestreikt, am Sonntag lief sie wieder auf Hochtouren: Gegen den SV Linx gab es in einer einseitigen Partie vor 364 Zuschauern auf Platz eins des Clubgeländes ein souveränes 6:0 (3:0). Schon davor hatte der VfB seine Heimspiele gegen den TSV Ilshofen (7:3) und gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen (7:1) hoch gewonnen.

Erstmals zu Null

Die Tore gegen die enttäuschenden Gäste aus Südbaden erzielten der erstmals von Beginn an eingesetzte Neuzugang Marcel Sökler (24., 75., 85.), Mateo Klimowicz (15.), Florian Kleinhansl (19.) und der eingewechselte Nick Bätzner (80.). „Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben keine Torchance zugelassen und endlich einmal, zum ersten Mal in dieser Saison, zu Null gespielt“, freute sich VfB-II-Trainer Paco Vaz, „wir müssen jetzt weiter hungrig bleiben und den Schwung mit nach Reutlingen nehmen.“

Lesen Sie auch: Warum der VfB II ins Rollen kommt

Mittwoch an der Kreuzeiche

Im Stadion an der Kreuzeiche findet an diesem Mittwoch (19 Uhr) das Nachholspiel gegen den SSV statt. Mit einem Sieg würde der VfB II auf Platz zwei klettern. Bereits am Samstag (15.30 Uhr) geht es dann bei der Neckarsulmer SU erneut um Oberliga-Punkte, ehe eine weitere englische Woche mit dem WFV-Pokal-Achtelfinalspiel bei Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen (3. Oktober, 15 Uhr) wartet.

Aufstellung VfB II

Hornung – Massimo, Aidonis, Stein, Grözinger – Klimowicz, Kiefer (68. Schwaiger), Tomic (59. Richter) – Zografakis (71. Bätzner), Sökler, Kleinhansl (59. Kober).