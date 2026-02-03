VfB Stuttgart: „Ideale Person“ – wann Marketingchef Petry einsteigt

Nun ist es bestätigt: Karsten Petry vervollständigt den Vorstand des Bundesligisten. Zuvor sind Verhandlungen über den Zeitpunkt seines Einstiegs nötig gewesen.

Es ist zu einer schnellen Einigung gekommen – zwischen dem VfB Stuttgart und der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Somit steht nun fest, dass Karsten Petry seine neue Arbeit als Marketingvorstand des Fußball-Bundesligisten am 1. Juli aufnimmt. Wie berichtet, tritt der 50-Jährige die Nachfolge von Rouven Kasper (FC Bayern München) an. Das hat der VfB nun mitgeteilt.

Petry ist seit 2021 im Vorstand der Sporthilfe tätig und verantwortet die Bereiche Marketing, Vertrieb und Events. Jetzt steht im Sommer ein Wechsel an, da sich der Aufsichtsrat der VfB AG in einem längeren Auswahlprozess für den studierten Sportökonomen entschieden hat. „Mit Karsten Petry haben wir die ideale Person für unseren Club gewinnen können, um unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten weiter voranzutreiben. Mit seiner breit gefächerten Erfahrung und seinem großen Netzwerk, genauso wie mit seiner Persönlichkeit und seiner Motivation hat er uns überzeugt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Präsident Dietmar Allgaier.

Petry arbeitete bereits für die globale Sportmarketing-Agentur Octagon. Zuvor war er bei der Sportsponsoring-Agentur Akzio, heute Teil von Sportfive, tätig. Außerdem kümmerte er sich schon um das Sponsoring bei der Commerzbank AG. „Er ist weltgewandt und zudem ein vorbildlicher Teamplayer“, sagte Allgaier, der zur raschen Lösung ausführte: „Wir bedanken uns ausdrücklich beim Aufsichtsrat der Stiftung Deutsche Sporthilfe um den Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Seifert für die konstruktiven, angenehmen und lösungsorientierten Gespräche.“