VfB Stuttgart: „Ideale Person“ – wann Marketingchef Petry einsteigt

Nun ist es bestätigt: Karsten Petry vervollständigt den Vorstand des Bundesligisten. Zuvor sind Verhandlungen über den Zeitpunkt seines Einstiegs nötig gewesen.
Es ist zu einer schnellen Einigung gekommen – zwischen dem VfB Stuttgart und der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Somit steht nun fest, dass Karsten Petry seine neue Arbeit als Marketingvorstand des Fußball-Bundesligisten am 1. Juli aufnimmt. Wie berichtet, tritt der 50-Jährige die Nachfolge von Rouven Kasper (FC Bayern München) an. Das hat der VfB nun mitgeteilt.