Wie sich der VfB im Bereich E-Sports künftig aufstellen will

1 Deniel Mutic gewann 2020/21 mit dem 1. FC Heidenheim die deutsche Meisterschaft in der virtuellen Bundesliga. Jetzt tritt er für den VfB an der Konsole an. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

So richtig zufrieden ist man beim VfB mit der Saison in der virtuellen Bundesliga nicht. Vorstandschef Alexander Wehrle gibt eine klare Zielsetzung für die kommende Spielzeit aus – und kündigt weitere Aktivitäten an.









Unteres Mittelfeld der Tabelle, fünftletzter Platz: Was für die stark abstiegsbedrohte Bundesliga-Mannschaft des VfB Stuttgart am Saisonende wohl ein Traumergebnis wäre, sorgt an anderer Stelle im Verein für lange Gesichter: im E-Sports, wo die Weiß-Roten die zurückliegende Spielzeit auf Rang zehn von 14 beendet haben. Und damit hinter den eigenen Ansprüchen bleiben, woraus auch die Spieler selbst kein Hehl machen.