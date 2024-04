1 VfB-Coach Sebastian Hoeneß Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Spiele des FC Bayern und von Borussia Dortmund in der Königsklasse hat VfB-Trainer Hoeneß verfolgt. Kommende Saison möchte er ebenfalls in der Champions League an der Seitenlinie stehen.











Die Erfolge von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München in der Champions League bewertet Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart als „großartig für den deutschen Fußball. Das geht schon sehr schnell in diesem Geschäft“, sagte der 41-Jährige, nachdem die Bundesliga und die Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren wegen ausbleibender Erfolge in die Kritik geraten waren.