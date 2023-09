1 Ex-VfB-Profi Sami Khedira wird am Wochenende in Stuttgart beim U-15-Turnier dabei sein. Foto: dpa/Soeren Stache

Am Wochenende messen sich auf dem Stuttgarter Vereinsgelände acht Nachwuchsteams – unter anderem der VfB und der FC Bayern. Die wichtigsten Informationen zu den Spielen und zum Rahmenprogramm.









Die Bundesliga pausiert an diesem Wochenende, Fußball wird beim VfB Stuttgart aber dennoch gespielt. Und das aller Voraussicht nach ziemlich sehenswert: Am Samstag und Sonntag findet auf dem Vereinsgelände an der Mercedesstraße ein namhaft besetztes U-15-Turnier statt – die dritte Auflage des Porsche-Cups. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.