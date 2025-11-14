VfB Stuttgart: Highlight im März – die VfB-Frauen ziehen in die MHP-Arena

Derzeit spielen die Frauen des VfB Stuttgart auf dem Gelände des PSV Stuttgart vor überschaubaren Kulissen. Im März 2026 soll sich das ändern. Deshalb zieht das Team vorübergehend um.
Der Rasenplatz des PSV Stuttgart – das ist nicht die große, weite Fußballwelt. Aber: Die ist nicht weit entfernt. Zumindest für das Profiteam der Männer des VfB Stuttgart. Die tragen ihre Heimspiele in der benachbarten MHP-Arena aus. Beim PSV dagegen haben die Frauen des VfB derzeit ihre feste Heimat. Doch das ändert sich am 21. oder 22. März.